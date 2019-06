© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Stampa fa il punto su Moise Kean e Nicolò Zaniolo, gli inseparabili dlel'Under 21 puniti da Luigi Di Biagio. Video e storie sui social ma pure ritardi alla riunione tecnica. Non si sono svegliati la mattina del Belgio e per questo il ct ha tenuto fuori il bianconero dall'inizio nell'ultima del girone. "Come Cassano e Balotelli", li ha apostrofati un gruppo di tfosi. E Roberto Mancini osserva, tanto da pensare di tenerli fuori nelle convocazioni del prossimo settembre.