Zaniolo e la seconda chance per l'Europeo. Da Demiral a Kane e Hazard, tutti i casi

Una decisione, quella di spostare l’Europeo al 2021, per certi versi inevitabile alla luce della pandemia Coronavirus. La decisione, presa dalla UEFA e caldeggiata dalle 55 federazioni per poter terminare senza ansie i campionati, porta ovviamente con se cambiamenti e conseguenze. Una di queste riguarda i giocatori attualmente alle prese con gravi infortuni che salvo colpi di scena non avrebbero potuto partecipare all’Europeo itinerante di questa estate. Ora, col posticipo di 12 mesi, tutto (e tutti) torna evidentemente in gioco: il primo esempio, impossibile non pensare a lui, riguarda Nicolò Zaniolo. La rottura del legamento crociato contro la Juve a metà gennaio aveva spazzato via le sue legittime speranze di essere nell’elenco di Mancini. Ora però, con 12 mesi in più di tempo, il suo nome torna fra i possibili candidati al pari di tutti gli altri. Oltre al talento della Roma, però, ci sono tanti altri giocatori nelle medesime condizioni, in Italia e all’estero.

GLI INFORTUNATI IN SERIE A

Nicolò Zaniolo (Roma, legamento crociato), Italia

Merih Demiral (Juventus, legamento crociato), Turchia

Leonardo Pavoletti (Cagliari, legamento crociato), Italia

GLI INFORTUNATI IN PREMIER LEAGUE

Harry Kane (Tottenham, lacerazione tendinea), Inghilterra

Moussa Sissoko (Tottenham, legamento collaterale mediale), Francia

Cenk Tosun (Everton, legamento crociato), Turchia

Ricardo Pereira (Leicester, legamento crociato), Portogallo

GLI INFORTUNATI IN LIGA

Eden Hazard (Real Madrid, frattura del perone), Belgio

Ousmane Dembele (Barcellona, infortunio alla coscia), Francia

Marco Asensio (Real Madrid, legamento crociato), Spagna

GLI INFORTUNATI IN LIGUE 1

Memphis Depay (Olympique Lione, legamento crociato), Olanda

Jeff Reine-Adelaide (Olympique Lione, legamento crociato), Francia

Yusuf Yazici (Lille, legamento crociato), Turchia

GLI INFORTUNATI IN BUNDESLIGA

Niklas Sule (Bayern Monaco, legamento crociato), Germania

Ozan Kabak (Schalke 04, infortunio alla schiena), Turchia