Zaniolo e lo sfottò con l’inno della Lazio: “Quella canzonaccia porta sfiga”

Nicolò Zaniolo non si ferma mai. Anche nei giorni di riposo si allena a casa, magari anche due volte al giorno. Ora che è tornato a correre in campo e a toccare nuovamente il pallone, non vuole fermarsi e con la Serie A che potrebbe riprendere il 14 giugno, la speranza della Roma di rivederlo in campo due settimane dopo cresce ancora di più. Un po’ di svago, però, se lo concede anche il 22 giallorosso. Tanta PlayStation, soprattutto con il suo amico Gaspare Galasso.

I due, ormai quasi tutti i giorni, si ritrovano sulle dirette Instagram rendendo pubbliche le loro partite e anche le penitenze per chi perde. Lo score per ora dice 3-3 e dopo che Zaniolo ha evitato la sconfitta nell’ultimo match, Gaspare non ha avuto più il coraggio di istigare Nicolò a cantare l’inno della Lazio. La risposta, con tanto di sfottò ai biancocelesti, da parte del trequartista della Roma non ha tardato ad arrivare. “Non sento più cantare io, quella canzonaccia… Come faceva? Che canzone è? Porta sfiga, te ne fa prendere 4 in 20 minuti!” dice Zaniolo all’amico che la canticchiava mentre giocavano a Fifa 20.