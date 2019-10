Zaniolo e quelle critiche da sfruttare rispondendo (solo) sul campo

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico di Roma

Mani alle orecchie ed esultanza polemica. E' così che Nicolò Zaniolo si è sfogato dopo il gol segnato ieri sera contro il Borussia Monchengladbach. Un gol bello, cercato, da bomber più che da fantasista. La perfetta sintesi di un calciatore dal fisico da numero 9 e i piedi da numero 10 che però ha iniziato la sua giovane carriera distrincandosi tra varie critiche per un carattere forse troppo bad per una parte della critica del calcio. Fondamentalmente, dove c'è talento, è normale che ci sia anche critica anche perché difficilmente c'è discussione intorno a un calciatore che non è determinante. In sintesi, se da una parte è normale che chi sta intorno al giocatore giallorosso, inteso come famiglia ed entourage, reagisca alle critiche difendendo il ragazzo, dall'altro è giusto che anche lo stesso Zaniolo capisca l'importanza di quelle critiche e l'utilità di trasformarle in fragorosi applausi.

Il carattere difficilmente può essere cambiato, ma la maturità può portare consiglio e rendere un giocatore che per il momento è una grande promessa, in un grande campione del nostro calcio. Il rischio che si parli più della sua vita fuori dal campo, della madre che è molto presente o delle sue amicizie piuttosto che delle sue conquiste, è alto e potrebbe essere altamente nocivo per la sua carriera. Se Capello, uno che ha vinto tutto in giro per il mondo, ti fa una critica pesante, rispondere sul campo è la normalità, farlo con un gesto è già oltrepassare una linea verso una polemica che ovviamente non si sarà conclusa con quella zuccata all'Olimpico. Zaniolo dovrà dimostrare giorno dopo giorno di avere le spalle larghe non solo fisicamente ma anche mentalmente. Una volta entrato nel calcio che conta, il più difficile non è mostrare ogni giorno di esserne all'altezza, ma di essere capace di crescere a 360° e di saper smentire chi, quando legge il tuo nome, vede solo un ragazzo viziato che non farà mai il giusto salto di qualità verso un rendimento da fuoriclasse.