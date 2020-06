Zaniolo fra rinnovo e ipotesi di cessione. La Juve aspetta, il Liverpool sogna la tripletta

In linea teorica e guardando la vicenda da un punto di vista razionale, il futuro di Nicolò Zaniolo sarà ancora alla Roma. Ma la realtà, del mercato e dell’attualità di casa giallorossa, raccontano di alcuni spiragli ancora esistenti per immaginare un addio in estate. Molto in tal senso dipenderà dalla trattativa fra Pallotta e Friedkin per la cessione societaria, ma pure dalle altre eventuali cessioni. Quali e quanti giocatori lasceranno la Roma in estate? E a quale prezzo? Che la società giallorossa, a prescindere dal possibile passaggio di mano, debba far cassa col mercato è fatto assodato e confermato dalla storia degli ultimi anni. Ed in tal senso i nomi di Kluivert, Under e Cristante restano quelli con maggiore appeal.

Rinnovo, cifre e club interessati - Che la società e l’entourage del giocatore stiano parlando del rinnovo non è notizia fresca. Ma ancora la firma che possa certificare un prolungamento con adeguamento contrattuale (per arrivare fino a 3 milioni) non è arrivata, lasciando ancora più spazio ai rumors. La Juventus da tempo segue la crescita di Zaniolo e chissà che per convincere la Roma, nel caso in cui dovesse esserci un passo ufficiale e concreto, non possa decidere di inserire il cartellino di Bernardeschi come parziale contropartita tecnica. Quindi il Liverpool di Jurgen Klopp: i Reds ultimamente hanno pescato decisamente bene in casa giallorossa con Salah e Alisson. E chissà che dopo l’egiziano e il portiere brasiliano la scelta non possa ricadere davvero su Zaniolo. Ad oggi l’ipotesi cessione appare comunque remota e la Roma, anche solo per pensarci, avrebbe bisogno di un’offerta da almeno 50-60 milioni di euro.