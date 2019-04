Zaniolo, vendetta mancata. Ranieri non ne fa un dramma

© foto di Federico Gaetano

Non è stata una prestazione da incorniciare, quella offerta da Nicolò Zaniolo contro l'Inter. Il talento della Roma esploso negli ultimi mesi non è riuscito a farsi rimpiangere nella serata di ieri dalla sua ex squadra, quella che in estate l'ha inserito nella trattativa per arrivare a Radja Nainggolan.

Il giovane calciatore è stato schierato da Claudio Ranieri solo nell'intervallo e, nel post-gara, il mister ha provato a commentare la prestazione offerta dal suo ragazzo: "Zaniolo non sta attraversando un periodo d'oro. L'atteggiamento? Ha sofferto San Siro, mi aspettavo qualcosa in più ma è la prima volta contro la sua ex a San Siro. Ci può stare", le parole del tecnico giallorosso che fanno capire tanto del classe 1999. Perché, seppur Zaniolo sia destinato a giocare ad altissimi palcoscenici, resta un ragazzo ancora giovane che non deve per forza bruciare le tappe ma crescere compiendo un passo alla volta. Dal punto di vista tecnico e mentale, nonostante la sua valutazione sia già di cinquanta milioni di euro e l'interesse già manifestato da Juventus, Real Madrid e Bayern Monaco. Per il bene di tutte le parti in causa, della persona prima e del grande calciatore che potrà diventare.