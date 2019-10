Zaniolo, il cocco di casa si è tolto un altro sassolino

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico di Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

E' vero, non è arrivata la vittoria che sarebbe stata pure meritata, ma Nicolò Zaniolo stasera andrà a letto più sereno degli altri per aver risposto con i fatti alle critiche delle ultime ore. Il talento di casa giallorossa ha segnato un altro gol importante e pesante, e ancora una volta lo ha segnato all'Olimpico. Pregio o limite? Poco importa in questo momento, anche perché i gol fanno sempre comodo e lui quando sente aria di casa, si scatena con maggiore facilità. Dal 26 dicembre del 2018, giorno del suo primo gol in Serie A contro il Sassuolo, l'ex Inter ha siglato 8 reti romaniste e tutte sono arrivate sotto gli occhi festanti della Curva Sud.

Avanti col Milan - Domenica alle 18 arriveranno i rossoneri di Pioli e viste le tante assenze lo stesso Zaniolo ha il posto assicurato tra i primi undici. Un'altra occasione per incrementare il bottino casalingo e continuare a crescere nonostante le critiche e nonostante in molti riconoscano in lui l'indole del bad boy. E' chiaro che non potrà per sempre segnare solo tra le mura amiche ma intanto Fonseca se lo gode volentieri anche in questo formato. Poi mercoledì prossimo ci sarà la sfida contro l'Udinese e difficilmente verrà lasciato fuori, proprio visto e considerato i noti problemi di infortunati che attanagliano i giallorossi. La caccia al gol in trasferta ripartirà proprio dal Friuli, ma prima spazio al Milan, per cancellare l'orrore di Collum e l'ennesimo pareggio che tutto fa tranne che morale.