Zaniolo: "In questo momento penso solo alla Roma. Non vedo l'ora di tornare a giocare"

Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, ha postato sul proprio profilo Instagram, attraverso una storia, un commento in merito al momento che sta attraversando: "Visti gli articoli di giornale che sono usciti ultimamente sulla mia vita privata; Volevo chiarire una cosa: Io personalmente non ho lasciato nessuna per nessuna. La mia nuova frequentazione non fa parte del mio passato, sono felice con Madalina e mi assumo tutte le responsabilità per il mio futuro. Sono un ragazzo con la testa sulle spalle!! In questo momento penso solo alla Roma, non vedo l'ora di tornare a giocare! Sto lavorando per tornare il più in forma possibile".