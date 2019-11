© foto di Insidefoto/Image Sport

"I miei idoli calcistici sono sempre stati Kakà e Ronaldinho: a Kakà mi ispiro come modo di giocare e abbiamo più o meno la stessa posizione in campo, le sue qualità erano immense…Ronaldinho mi divertivo a vederlo giocare durante le partite, che guardavo soprattutto per lui". Parole e pensieri di Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma classe '99 alle prese con uno straordinario momento di forma. Quattro i gol messi a segno nelle ultime quattro partite dal giovane calciatore giallorosso che, sulla possibilità di prendere in futuro la 10 di Totti, ha così risposto: "Non ci penserei neanche. Terrei la mia, è una forma di rispetto verso il capitano. Non proverei nemmeno a dire di sì. Riguardo Francesco, penso che per qualsiasi giovane essere accostato - o solo avvicinato - a lui sia una grandissima emozione. Però devo dire che io sono Nicolò Zaniolo, devo migliorare e tanto: di Totti ce n’è uno… Io devo continuare su questa strada", ha detto a 'UEFA.com'.