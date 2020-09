Zaniolo mette in ansia Fonseca: al debutto in A trequarti obbligata con Mkhitaryan e Pellegrini

vedi letture

C’è chi se la prende con la sfortuna, chi con gli impegni in nazionale e altri ancora con la preparazione che i giocatori della Roma hanno effettuato negli ultimi anni. La realtà dei fatti, però, è soltanto una: Nicolò Zaniolo deve fare i conti con la seconda lesione di un crociato (questa volta il sinistro) nel giro di nove mesi. L’umore è sotto i tacchetti e non potrebbe essere altrimenti. Questa mattina, intanto, non verrà più operato a Villa Stuart dal prof. Mariani, lo stesso che già a gennaio aveva pensato a sistemare il primo ginocchio.La famiglia è il ragazzo stanno valutando altre cliniche, ma il recupero non cambia e oscilla tra i 6 e i 7 mesi. Insomma, appuntamento rimandato direttamente alla primavera del 2021, ma l’ostacolo più grande sarà lavorare sulla testa del ragazzo.

Squadra, famiglia, allenatore e società hanno fatto subito sentire la loro vicinanza al ragazzo, ma non c’è dubbio che a 10 giorni esatti dall’inizio del campionato è un’ulteriore tegola per Paulo Fonseca, il quale deve fare già i conti con una rosa incompleta e che vedeva, almeno nella trequarti, l’unico ruolo coperto. Allo start del campionato, infatti, i due dietro Dzeko (o chi per lui) saranno obbligatoriamente Mkhitaryan e Pellegrini. Pedro è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio alla spalla e a Trigoria considererebbero un grande risultato già averlo in panchina al Bentegodi. Carles Perez, invece, solo ieri è tornato ad allenarsi dopo la positività al Covid e come l'ex Chelsea al massimo potrà essere convocato. Discorso diverso per Pastore che resterà ai box almeno fino a dicembre, mentre Perotti, Kluivert e Under sono stati inseriti nella lista dei giocatori da cedere.