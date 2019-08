Zaniolo: "Non sono Totti. De Rossi un leader, voglio crescere come lui"

© foto di Federico Gaetano

Nella lunga intervista rilasciata a These Football Times , Nicolò Zaniolo ha parlato dei suoi punti di riferimento, Totti e De Rossi, e di come gli piacerebbe essere impiegato da Fonseca: "Non sono Totti, ma spero un giorno di essere bravo come lui. L’unico modo che ho per farlo è lavorare duro ogni giorno in allenamento, fidarmi dell’allenatore e poi portare tutto questo in campo davanti ai tifosi. Poi lascerò decidere a loro. De Rossi è un leader, una persona fantastica, è stato facile imparare da lui. Da lui ho appreso l'umiltà, c'era per tutti: tifosi, staff e altri giocatori. Lui era sempre concentrato sulla Roma e io sto cercando di fare questo nella vita per mettere la Roma al centro. Allora poi potrò migliorare e crescere come ha fatto lui. Ora per me è tempo di scrivere la mia, di storia".

Posizione in campo - "Da bambino, dato che ero bravo tecnicamente, ho sempre giocato da numero 10, ma confesso che mi piace giocare da numero 8 o addirittura da centrocampista difensivo. Per ora gioco in qualsiasi posizione, poi forse un giorno mi sistemerò in basso, finché non arriverà un allenatore che mi vede come playmaker offensivo. Giocherò ovunque finché resterò in campo".