Zaniolo, pace con Mancini e segnale a Fonseca: ora la Roma deve blindare il suo gioiello

“Il rumore più forte è il silenzio di chi non risponde” lo aveva scritto sui social Zaniolo alla vigilia del match con la Spal dopo le tanti voci di un rapporto deteriorato con spogliatoio e squadra. Nicolò mette a tacere le polemiche segnando il 6-1 come già aveva fatto una volta quando si era ritrovato sommerso dalle critiche per un’osservazione fatta da Capello. E pensare che 24 ore prima non era stato neanche convocato per un affaticamento muscolare al polpaccio. Poi il forfait di Under costringe Fonseca a richiamarlo generando ulteriori sospetti sull’infortunio del 22 giallorosso. Infine c’è il gol di chi non sembra avere un problema fisico, tutt'altro. Nella sua rete, infatti, c’è tutto: corsa, progressione, potenza e tecnica. Un’azione che è anche molto simile a quella che portò al suo infortunio con la Juventus, ma questa volta con un esito ben diverso: pallone in fondo al sacco ed esultanza a braccia aperte, la stessa che a Brescia non era piaciuta a qualche compagno di squadra.

Subito dopo è arrivato il triplice fischio e pochi abbracci dei compagni a Zaniolo nonostante il gol. Un paio di strette di mano, una con Mancini e l’altra con Fonseca. L’umore, comunque, non è sembrato certo dei migliori. Sui social Nicolò decide comunque di smorzare i toni: “Tutto apposto per sempre e da sempre, fratellone”. Scritta accompagnata da un selfie con Mancini. Insomma, pace fatta tra i due ma il giallo di questi giorni resta. Una cosa è certa: se Zaniolo continua a non parlare e a rispondere sul campo alla Roma va bene comunque. Il tutto in attesa del rinnovo che vuole il ragazzo e anche il club. Appuntamento la prossima settimana.