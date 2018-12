Zaniolo, personalità e qualità: rimpianto Inter e certezza giallorossa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua l’ascesa di Nicolò Zaniolo. Un talento puro, cristallino, che a settembre era indicato da tutti come una vera e propria incognita quando Roberto Mancini lo inserì nella lista dei convocati per la sua Nazionale. D’altronde, il classe ‘99 non aveva ancora debuttato in Serie A e qualche giorno dopo Eusebio Di Francesco lo lanciò addirittura titolare al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid all’esordio in Champions.

Una gara che poteva ’bruciare’ il talentuoso ragazzo e che l’ha invece fortificato, sia in termini di esperienza che di personalità. L’ha confermato contro l’Inter all’Olimpico, di fronte quei tifosi che lo avevano bollato come un giovane di belle speranze e nulla più. Almeno per questa annata. Invece la Roma, ora, spera che possa diventare il nuovo fenomeno a tinte giallorosse. Un rimpianto per l’Inter, che l’ha lasciato andar via da giovanissimo senza batter ciglio. I giallorossi ringraziano e coccolano uno dei migliori in campo, se non il migliore in assoluto, all’Olimpico.