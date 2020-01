Zaniolo: "Più delusioni che soddisfazioni. Le critiche mi sono servite"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Nella mia vita calcistica finora ho sempre avuto più delusioni che soddisfazioni, quindi magari le critiche mi sono sempre servite per dare qualcosa in più, per essere più forte". Nicolò Zaniolo oggi è un titolare della Roma e ha ottime chance di partecipare all'Europeo con l'Italia. Ma non era scontato. Lo ha raccontato lui stesso, ai microfoni di DAZN, nella rubrica Piedi x Terra: "L'anno scorso c'è stato un periodo in cui si aspettavano tanto da me perché avevo fatto tanto e non riuscivo. Non mi sono mai abbattuto, anzi sono sempre sceso in campo col sorriso cercando di dare il massimo e migliorare. Poi una società e una piazza come la Roma richiede tanto ed è giusto che si siano state delle critiche se le prestazioni non erano all'altezza. Le critiche mi hanno fortificato molto perché non nascondo che non ci sono stato bene, perché da essere osannato magari ad essere criticato non è bello per un ragazzo di 20 anni, ma per quelle critiche subite ora ho le spalle più larghe anche se non larghissime. Ora come ora penso a giocare e divertirmi, poi se c'è la prestazione buona meglio, ma l'importante è far vincere la squadra".