Zaniolo spinge per il rinnovo, la Roma rimanda a ottobre

Tiene banco la questione del rinnovo di Nicolò Zaniolo in casa Roma. L'attuale contratto del fantasista, in scadenza nel 2024, permette al ragazzo di guadagnare 1,8 milioni più bonus, cifra che Zaniolo vorrebbe aumentare quantomeno a 3,5 milioni.Il procuratore del calciatore, Claudio Vigorelli, preme per affrontare il capitolo rinnovo prima dell'avvio del nuovo campionato, mentre la Roma non ha fretta e vorrebbe discuterne ad ottobre. Lo scrive Il Corriere della Sera.