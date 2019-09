Zaniolo un anno dopo: ecco il cacciatore di spazio di Fonseca

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico di Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

Quante cose possono succedere in un anno di calcio? Tantissime, viene da dire senza pensarci un momento, ed è quello che in effetti è accaduto alla carriera di Nicolò Zaniolo. Arrivato per completare l'affare Nainggolan con l'Inter, ha subito conquistato Di Francesco che esattamente 365 giorni fa, lo fece esordire al Bernabeu tra lo stupore generale. L'ex tecnico romanista ci aveva visto lunghissimo perché quel ragazzo dai capelli lunghi, con un gran fisico ma alla prima esperienza tra i professionisti, è diventato uno dei più grandi talenti che il calcio italiano abbia prodotto negli ultimi anni.

Un principino all'Europea che la Roma è riuscita a tenersi stretta nonostante i pizzini di Paratici e le sirene di Londra. Un rinnovo che vale un acquisto di primo livello e che in questa stagione potrà ulteriormente accrescere il proprio valore sia economico che tecnico. Fonseca pare aver scoperto come farlo rendere ancora di più, alternandolo nei ruoli di trequartista ed esterno offensivo, migliorandone l'adattamento in campo e soprattutto rendendolo un vero e proprio cacciatore di spazio.

Intorno a lui la Roma potrà costruire il suo futuro e dare l'assalto all'Europa, come chiesto a gran voce dai tifosi della Sud. Un nuovo idolo arrivato quasi per caso che ha ascoltato la voce del cuore, è rimasto nella Capitale e ora è pronto a spiccare il volo e a far sognare un popolo intero.