Il centrocampista offensivo della Roma, Nicolò Zaniolo, ha esternato la sua felicità per il gol di oggi contro il Napoli (vittoria per 2-1) e le sue 50 presenze in giallorosso attraverso i suoi canali social: "Festeggiare le 50 presenze con questa favolosa maglia, vincere, segnare e sognare", le gioiose parole del talento classe '99 su Instagram.