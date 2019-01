© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anno nuovo, vita vecchia. Duvan Zapata non cambia il proprio rapporto con il gol, dopo due settimane di sosta forzata. La rete con il Sassuolo aveva portato a 9 il bottino in 6 gare - consecutive - a cui però va aggiunto il timbro odierno, giunta a tre minuti dalla fine per guadagnare i quarti di finali contro la Juventus. Dieci gol in sette, per una media straordinaria di 1,42 a match.