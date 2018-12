Zapata di potenza: l'Atalanta si riporta in parità con la Juventus, 1-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gol di potenza e prepotenza di Duvan Zapata: Gomez cerca il colombiano all'interno della mezzaluna appena fuori dall'area di rigore, pick and roll cestistico a far fuori Bonucci e sinistro a fil di palo che non dà scampo a Szczesny. Dopo 24 minuti Atalanta-Juventus è sull'1-1.