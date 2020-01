Zapata disinnescato, Hateboer timido: i voti di TMW

© foto di PHOTOVIEWS

INTER-ATALANTA 1-1

Gollini 6 - Pronti-via si fa bucare dalla fucilata di Lautaro. Complicato per lui intervenire, ma prende gol colpevolmente sotto le gambe, nemmeno troppo angolato. Poi si riscatta con un paio di interventi semplici.

Toloi 5 - Buca in maniera goffa sull'1-0, lasciando via libera a Martinez. Un paio di altri errori, è pericoloso in avanti: il suo colpo di testa impegna Handanovic, poi Lautaro lo sbilancia sul rimbalzo.

Palomino 5,5- Difficile l'uno contro uno con Lukaku, perché trova uno più forte di lui, fisicamente. Infatti viene spostato in più di un'occasione.

Djimsiti 6 - Il meno peggio della retroguardia, ma è anche l'unico che non ha quasi mai l'uomo che gli gravita attorno.

Hateboer 6 - Non soffre più di tanto Biraghi, però è troppo timido quando deve crossare in mezzo.

Pasalic 6 - A centrocampo detta legge, poi con il solito inserimento va vicino al gol dell'1-1. Viene sostituito per dare maggior peso all'attacco (dal 70' Muriel 6 - Ha il grande merito della spizzata per il gol di Gosens, però poi sul rigore viene ipnotizzato da Handanovic. Non lo aveva tirato male).

De Roon 6 - È l'anello debole quando viene puntato, picchia e prende un giallo per una scivolata tattica. Come spesso gli accade si perde il numero dei km percorsi.

Gosens 7 - Meno incisivo rispetto al solito, anche perché Candreva è bravo a tenergli testa. Qualche cross pericoloso nel primo tempo, nel secondo con una spaccata pareggia i conti.

Gomez 6 - Cerca il duetto, tiene il pallone, lo perde raramente. Col sinistro ci riprova, come contro il Parma, ma il risultato non è lo stesso. Punta sempre tutti, con alterne fortune.

Ilicic 6,5 - Viene braccato spesso da Bastoni e Biraghi, tanto che cambia la sua fascia di competenza andando a cercare il mismatch con Godin. In un paio di circostanze dà spettacolo.

Zapata 5 - Oggettivamente non in condizione, in un paio di circostanze svetta, ma De Vrij lo disinnesca quasi sempre (dal 53' Malinovskyi 5,5 - Entra bene in partita con una saetta, poi sbaglia un paio di palloni e perde la carica iniziale).