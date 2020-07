Zapata fa 80 in Serie A: metà dei gol italiani li ha fatti con l'Atalanta

Duván Zapata, attaccante dell'Atalanta, con quello di oggi contro l'Hellas Verona è arrivato a quota 80 reti segnate in Serie A. Un traguardo importante per la punta colombiana che ora è a quota 40 in 61 gara con l'Atalanta. 11 in 37 col Napoli, 18 in 63 con l'Udinese, 11 su 31 con la Sampdoria.