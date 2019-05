Zapata giura amore all'Atalanta e Gasp può avere un vice: c'è Pavoletti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Musica per le orecchie di Gian Piero Gasperini. "Resto qui". Parola di Duvan Zapata che, a Radio Caracol in Colombia, ha detto. "Ogni giorno vengo accostato a una squadra diversa ma io voglio soltanto restare a Bergamo per giocare la Champions. Fa piacere leggere che il Real Madrid è interessato a me ma abbiamo conquistato un traguardo storico e non vediamo l'ora di giocare la Champions". Così la Dea studia anche la possibilità di affiancargli un vice e il nome che piace a Gian Piero Gasperini è quello di Leonardo Pavoletti del Cagliari.