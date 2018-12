© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Era dal 2001, dai tempi di Francesco Totti, che un singolo giocatore non segnava da solo gli ultimi 7 gol della sua squadra. Duvan Zapata ha addirittura fatto meglio, realizzando tutte le otto reti dell'Atalanta nelle ultime 5 partite. Al termine del match contro la Juventus, l'attaccante colombiano ha dichiarato: "Sono contento perché sto segnando da qualche partita ma l'importante è far giocare bene la squadra. Con Gomez e Ilicic poi è tutto più facile. La Juve non è imbattibile, avremmo dovuto far megio con l'uomo in più. Europa? Dobbiamo continuare così, a fine stagione vedremo dove saremo".