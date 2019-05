© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Atalanta pareggia al trentancinquesimo. Su azione d'angolo è Zapata, dopo un paio di rimpalli, a depositare la palla in rete per l'1-1. Tutto ok il Var, nonostante le proteste neroverdi. In questo momento in Champions andrebbero Milan e Atalanta.