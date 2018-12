Zapata sfida il capocannoniere Piatek: Genoa-Atalanta promette scintille

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Atalanta contro Genoa sarà anche e soprattutto la sfida tra due degli attaccanti più in forma del campionato. Da un lato Duvan Zapata, che sta attraversando un vero e proprio momento di grazia: cinque reti nelle ultime tre partite, una autentica forza della natura in grado di sobbarcarsi da solo il peso dell'attacco degli orobici. Dall'altra, manco a dirlo, ci sarà il capocannoniere del campionato, Krzysztof Piatek, autore di 13 gol fino a questo momento e unico essere umano in grado di tenere alle spalle, nella classifica marcatori, l'extraterrestre Cristiano Ronaldo.

Entrambi hanno vissuto momenti complicati: il colombiano nella prima parte di stagione, quando le gerarchie non sembravano essere ben definite e ancora non aveva assimilato nel migliore dei modi gli automatismi tipici delle squadre di Gasperini. Il polacco, invece, dopo un inizio di campionato leggendario, si era bloccato con l'arrivo di Juric, che lo aveva addirittura relegato in panchina nella sfida contro l'Inter e sostituito nel primo tempo del match contro il Torino per riequilibrare la squadra dopo il rosso comminato a Romulo. Tutto superato con l'arrivo di Prandelli: la sfida a distanza tra i due bomber promette scintille, spettacolo e gol.