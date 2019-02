Intervistato da Tuttosport, l'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata ha parlato anche della corsa al titolo di capocannoniere, spendendo parole di elogio per il milanista Krzysztof Piatek: "Chi vince la classifica marcatori? Difficile prevedere il futuro ma personalmente non sono ossessionato dal gol. Di quelli al vertice penso che alla fine vincerà Cristiano Ronaldo, mi ha davvero stupito Piatek: dentro l’area è impressionante. Il primo gol di sabato scorso è spettacolare per i movimenti che ha fatto più che per la conclusione. Ogni pallone che tocca finisce in porta".