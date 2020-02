© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con due reti nelle ultime due gare - entrambe con Legrottaglie in panchina - Gabriele Zappa è stato uno dei grandi protagonisti delle vittorie del Pescara. Spostato qualche metro più avanti dopo il cambio di modulo (dal 4-3-2-1 al 3-5-2) il laterale destro classe ‘99 ha svoltato la sua stagione e mostrato un certo feeling con la porta avversaria per la felicità non solo del club abruzzese. Spettatore interessato della crescita del giocatore è infatti lnter che nel gennaio dello scorso anno lo cedette al Pescara a titolo definitivo, per 3 milioni di euro, conservando però il diritto di riacquisto del suo cartellino.

Finora Zappa ha collezionato nove presenze in questa stagione, ma con l’arrivo di Legrottaglie la sua stagione potrebbe essere giunta alla svolta non solo in chiave presente, ma anche per il futuro (visto che anche Conte gioca con lo stesso modulo). Una crescita che in casa nerazzurra seguiranno con grande interesse anche perché, come riferisce Seriebnews.com, il riacquisto si aggirerebbe sui 4 milioni di euro.