Zappacosta-Lucci, summit a Roma prima di volare a Londra: possibile futuro ancora in A

Summit romano prima di partire per Londra per Davide Zappacosta. Il terzino torna al Chelsea e prima di volare in Inghilterra ha incontrato l'agente Alessandro Lucci negli uffici WSA per pianificare il futuro. Sul giocatore arrivano richieste e sondaggi dalla Serie A e non è da escludere che il suo futuro possa essere ancora in Italia. Intanto i summit prima di salutare Roma. Poi l'Inghilterra, poi il futuro.