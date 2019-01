Zappacosta pronto a tornare in Italia: servono incastri tra Lazio e Chelsea

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere dello Sport in edicola fa il punto sull'interesse della Lazio per Davide Zappacosta. Per l'approdo dell'esterno ex Torino in biancoceleste servono degli incastri necessari: il Chelsea deve ufficialmente aprire al prestito dell’esterno con un riscatto che non superi i 15 milioni. I blues dovrebbero inoltre rintracciare un altro esterno (piace Hysaj del Napoli) e poi la Lazio deve salutare almeno due esterni tra Basta, Caceres e Patric. Intanto Zappacosta vuole la Lazio, dove avrebbe modo di ritrovare spazio e continuità. Il club di Claudio Lotito spera nel prestito con diritto di riscatto e non obbligo (difficile che la dirigenza londinese accetti), per coprire l’ingaggio chiederebbe un sacrificio a Zappacosta che guadagna quasi tre milioni di euro a Londra, ne ha percepiti la metà, ne restano circa 1,5 da riconoscere fino a giugno. Per l’eventuale riscatto dovrebbe essere discusso un contratto inferiore, da circa due milioni di euro a stagione più bonus.