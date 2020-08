Zappacosta saluta la Roma: "Sono stati mesi difficili, ma ringrazio tutti per l'aiuto"

Quella di Davide Zappacosta è stata una stagione davvero complicata, conclusa anzitempo per il mancato accordo tra Roma e Chelsea per il proseguimento fino alla conclusione dell'Europa League. Di seguito il saluto dell'esterno ex Torino: "Ciao Roma! 👋Sono stati mesi difficili, per tutti. Ringrazio la dirigenza, i miei compagni e tutte le persone che ho conosciuto. Un grazie particolare va allo staff medico, i fisioterapisti, e i ragazzi che mi hanno aiutato a recuperare dal mio brutto infortunio. GRAZIE ROMA".