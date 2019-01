Zappacosta vicino, cessione di Caceres in stand-by: il punto sulla Lazio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La macchina di Simone Inzaghi continua a funzionare alla perfezione, così Tare e Lotito non dovrebbero operare grossi cambiamenti in questa finestra di mercato. L'unico acquisto potrebbe essere quello di un terzino destro: Basta è fuori dal progetto, l'obiettivo è riportare in Italia Davide Zappacosta.

ACQUISTI

L'esterno del Chelsea è l'obiettivo numero uno della dirigenza biancoceleste, che sta tentando di convincere il club londinese a limare le richieste: i Blues chiedono il prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni, i capitolini cercano uno sconto grazie anche all'aiuto dell'agente del giocatore, Alessandro Lucci, in ottimi rapporti con entrambe le società. Il sogno per l'estate è Manuel Lazzari, ma la SPAL spara alto e c'è da battere la concorrenza del Napoli. Restano vive le piste che portano a Lainer e Giovanni Di Lorenzo.

CESSIONI

Per Caceres al Parma si continua a trattare: i ducali chiedono alla Lazio di pagare parte dell'ingaggio del difensore uruguaiano. Rossi, dopo il rinnovo, dovrebbe scendere in Serie B e accettare la corte del Venezia, mentre Murgia e Cataldi ha richieste da diverse squadre, Empoli e Frosinone su tutte. Da monitorare anche la situazione di Milan Badelj: il regista croato, arrivato in estate, non ha trovato molto spazio e potrebbe decidere di cambiare aria già in questa finestra di mercato.