Zarate-Lazio, caso ancora aperto. Anche la Procura di Roma ha avviato un'inchiesta

Il caso Zarate-Lazio non è ancora concluso. A indagare sui pagamenti del club biancoceleste all’attaccante argentino - scrive La Gazzetta dello Sport - oltre alla Consob che era intervenuta perché la società biancoceleste è quotata in Borsa, c’è ora anche la Procura della Repubblica di Roma, che ha aperto un fascicolo per fare chiarezza su quanto accaduto. Le ipotesi di reato - si legge - sono evasione fiscale e false attestazioni in bilancio, al momento a carico di ignoti. Il pm Silvia Sereni e il procuratore aggiunto Stefano Pesci hanno incaricato delle indagini il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, che sta continuando a raccogliere informazioni, tra cui quelle che emergono dagli atti ricevuti dalla Procura federale che ha archiviato la propria inchiesta il 6 novembre, conclude La Gazzetta dello Sport.