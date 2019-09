© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La scelta di passare dal bianconero al granata, col Valencia in mezzo, non ha spaventato Simone Zaza, che ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport: “Non ho avuto nessun timore a scegliere il Toro. È stata un'esperienza importante per la mia carriera: ho vinto lo scudetto e pure assaggio la Champions. Soddisfazioni che di sicuro non rinnego. Però io faccio il calciatore, non il tifoso della Juve, e difatti qui sono stato accolto benissimo".