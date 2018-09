Zaza-Belotti, la coppia non decolla. Ma vietato fare processi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trenta minuti. Era questo il tempo trascorso insieme in campo da Simone Zaza e Andrea Belotti prima della sfida di questo pomeriggio contro l'Udinese: dopo i 19 minuti disputati nel finale di partita con la SPAL, sono arrivati gli 11 nella sfida tra Portogallo e Italia di lunedì scorso. Pochi, troppo pochi per affinare un'intesa e collaudare i meccanismi offensivi della squadra di Mazzarri, che aveva spedito ancora una volta in panchina l'attaccante lucano, preferendogli Iago Falque e Soriano.

L'infortunio occorso allo spagnolo, però, ha lanciato l'ex giocatore di Juventus e Sassuolo nella mischia dopo appena 18': Zaza è apparso subito molto motivato e ha dato il proprio contributo ma non è riuscito a rendersi pericoloso e con il passare dei minuti è gradualmente scomparso. Nessuna conclusione verso la porta di Scuffet, un dato negativo frutto dell'ottimo lavoro della coppia centrale dei friulani, che ha limitato anche Belotti. Non si può parlare di bocciatura, ma ci sarà molto da lavorare per permettere alla squadra di supportare al meglio le due punte. Vietato fare processi dopo un solo mese, anche se il salto di qualità atteso passa necessariamente dai loro gol.