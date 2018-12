Zaza, Berardi e Belotti: il made in Italy che deve finalmente crescere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'errore che è costato il rigore decisivo nel derby, Simone Zaza è pronto a riscattarsi contro il suo Sassuolo, la squadra in cui è riuscito ad esprimersi al meglio e che gli ha consentito di vivere il sogno bianconero. L'attaccante lucano è il protagonista più atteso di una sfida che dovrebbe regalare gol e spettacolo, tra due squadre in salute e in piena bagarre per un posto in Europa. Obiettivo più o meno dichiarato dei granata, mentre i ragazzi di De Zerbi stanno sicuramente sorprendendo e possono far saltare il banco.

La formazione di Mazzarri, ferita dopo la sconfitta - con polemiche - nella stracittadina, cerca riscatto e spera di allungare la serie positiva in trasferta, arrivata a 10 risultati utili consecutivi. I neroverdi sono a caccia di conferme dopo un periodo non proprio positivo sul piano dei risultati. La sfida tra Torino e Sassuolo sarà un bel banco di prova anche per due attaccanti da cui il calcio italiano si aspetta un salto di qualità definitivo: Andrea Belotti e Domenico Berardi avrebbero dovuto già essere una certezza per la Nazionale, dei trascinatori assoluti, invece non sono ancora riusciti a prendersi la scena e a meritarsi un'occasione in una big del nostro campionato. Colpa anche di un rendimento troppo altalenante, che ne ha frenato la crescita, e di alcune scelte discutibili operate in passato da agenti e società. Questa potrebbe essere l'ultima occasione per spiccare il volo.