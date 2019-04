Zaza e l'occasione perduta. Nonostante il gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cagliari era la vittima preferita di Simone Zaza in Serie A: 3 reti segnate in 4 partite. E la statistica non ha mentito, vedendo proprio nella sfida contro i sardi il ritorno al gol dell'attaccante dopo un digiuno di oltre un mese. La partita perfetta, davanti al proprio pubblico, per giustificare la spesa fatta in estate e dimostrare di essere un giocatore importante, soprattutto nel pomeriggio in cui capitan Belotti era assente per squalifica.

La prestazione di Zaza è stata a dir poco contraddittoria: primo tempo nullo, zero tiri in porta. Poi il gol che sblocca la sfida, proietta il Torino a -3 dalla zona Champions League e gli fa pregustare il rilancio. Peccato che l'attaccante di Metaponto non abbia considerato la cpnduzione arbitrale di Irrati di Pistoia, chiarissima dalle prime battute: il fischietto aveva ammonito nel primo tempo 4 giocatori, 2 dei quali nei primi due minuti. Mandarlo a quel paese col braccio per un fallo fischiato, davanti allo stadio, è stato puro masochismo costato un cartellino rosso e non solo. Perché col pari del Cagliari avvenuto poco dopo il gesto ha un peso specifico diverso.

Il presidente Cairo ha preso le difese del giocatore: "Guarda ogni partita quanti giocatori imprecano, se gli dai un rosso così non è possibile. Allucinante". Il dg Antonio Comi sottolinea il "due pesi due misure" di Irrati, che su un gesto di stizza di Barella ha mostrato il cartellino giallo.

Resta l'ingenuità del giocatore, che salterà la sfida contro il Genoa. E che con 3 reti in 25 partite ha ancora poco tempo a disposizione per dimostrare di non essere stato un investimento sbagliato.