Zaza: "Il calcio non è importante. Quarantena? Gioco alla play, leggo, faccio videochiamate"

"Sono chiuso in casa col mio cagnolino. Per fortuna ho lui, sennò sarei proprio da solo. Siamo tutti in quarantena, aspettiamo". Simone Zaza, attaccante del Torino, ha raccontato così la sua nuova quotidianità causata dall'emergenza Coronavirus ai microfoni di Radio Marca.

"Le giornate sono lunghe. Gioco alla play, leggo, mi preparo da mangiare, faccio videochiamate... Il tempo passa così", aggiunge Zaza. "Lo stop al calcio? Il calcio e le altre cose non sono importanti, io penso a me, alla mia famiglia, agli amici e alla gente. Ho paura, ma se tutti stiamo in casa l'emergenza passerà. Mi auguro che tutto vada bene. In Spagna si deve fare come in Italia, è l'unica soluzione".