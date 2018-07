Zaza-Milan, dg Valencia: "Valuteremo le offerte ma lunedì sarà in ritiro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mateo Alemany, direttore generale del Valencia, ha parlato in conferenza stampa: "Zaza è molto importante per noi e lunedì si allenerà insieme ai compagni. I giocatori hanno un valore di mercato e dovremo valutare le eventuali offerte ma anche l'impatto sulla qualità della squadra. Queste due condizioni verranno valutate come per tutti i giocatori. Non c'è successo economico senza risultati sportivi".