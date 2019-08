Zaza: "Superati i problemi dello scorso anno. Wolves? Abbiamo rispetto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Zaza parla a Sky Sport a pochi minuti dal via della gara di Europa League contro il Wolverhampton. "Sono sempre lo stesso, lo scorso anno ho avuto problemi dovuti in gran parte a me. Ora ho avuto la possibilità di iniziare da subito, dal ritiro coi compagni, e mi ha aiutato. Belotti? Si mette a disposizione, mi ha aiutato anche nei momenti difficili. Il Wolverhampton? Forte, inglese ma formata da tanti portoghesi. Abbiamo il massimo rispetto ma sappiamo di avere la possibilità di fare qualcosa di importante per il Torino".