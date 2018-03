Zaza torna sul rigore: "Se avessi segnato nessuno avrebbe rotto"

© foto di LAZARO

“Se lo avessi segnato nessuno avrebbe rotto il c…”. Parola di Simone Zaza. Ospite della seconda puntata di Emigratis su Italia1, l'attaccante oggi al Valencia è tornato sul rigore sbagliato contro la Germania a Euro 2016: "Mi sono fatto prendere dal fatto che in allenamento tirando in quel modo non avevo mai sbagliato. E se avessi segnato nessuno avrebbe rotto”.