Zazzaroni a Dal Pino: "Chi gliel'ha fatto fare? In Lega super partes diventano di partes"

"Caro neo presidente, prima che la considerino il presidente neo (è già a buon punto) la invito a rispondere a questa semplice ma inevitabile domanda: chi gliel’ha fatto fare?". Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, apre così il suo editoriale odierno, che di fatto è una lettera aperta al presidente di Lega Serie A, Paolo Dal Pino: "Non la conosco e non ho ancora avuto il piacere di incontrarla, tuttavia nutro per lei una simpatia quasi malinconica, di saudade, sapendo che entrambi amiamo - infinitamente, fisicamente - il Brasile. [...]

Mi ascolti: saluti l’imbarazzante compagnia di (presa in) giro, la lasci alle beghe da cortile che ne consentono la sopravvivenza. [...] Lei ha certamente commesso un errore grave cercando di spostare Juve-Inter di un giorno per permettere l’ingresso del pubblico, in prevalenza juventino. [...]

Se lo segni: i venti signori del calcio non hanno bisogno di un manager in grado di decidere per tutti. In Lega i super partes diventano subito “di partes” e ricevono una maglia, di solito a strisce".