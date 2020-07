Zazzaroni (CorrSport) e la Juve di Sarri più vicina al titolo: "In albergo due anni dopo"

"In albergo due anni dopo", titola il Corriere dello Sport nel commento del direttore Ivan Zazzaroni alla giornata di campionato che si concluderà questa sera: "Maurizio Sarri non ha mai dimenticato la notte di fine aprile, era il 2018, in cui lasciò lo Scudetto in un albergo di Firenze: i suoi videro la Juve battere l'Inter tra le polemiche e si sciolsero nell'amarezza e nella rabbia... Questa volta il pernottamento in hotel potrebbe aver prodotto l'effetto opposto, visto che all'Inter non è riuscita l'impresa di battere la Roma e portarsi a meno tre: ha preso un solo punto e deve ringraziare Spinazzola, autore dello svarione che nel finale ha regalato il rigore a Lukaku... Sarri è dunque padrone del proprio del proprio destino: battendo la Lazio diventerebbe praticamente irraggiungibile e svuoterebbe - forse - di contenuto i discorsi sulla qualità del gioco della sua Juve e sul fallimento dell'idea di partenza".