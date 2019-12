Zazzaroni: "Sms poco piacevoli con Conte. Domani parla Salvo24"

© foto di Lorenzo Marucci

"Non ho sentito Conte, penso che fare pace non sarà semplice, è un tipo particolare". Ospite di Un giorno da pecora su RadioUno, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è tornato sulla polemica con il tecnico dell'Inter: "Ci siamo scambiati dei messaggi, ma vorrei tenerlo per me. Non è stata una cosa particolarmente piacevole.

Ha anche tirato fuori il caso Mihajlovic che non c'entrava nulla e non sapeva nemmeno di cosa parlava. Lasciamo stare, dai. Mi auguro che appena Sinisa starà bene potrà raccontare la verità".

Domani parla Salvo24.

"In realtà si chiama Franco ed è un amico di Fabio Canino. Non ho ancora capito cosa abbia combinato di male, è un linguaggio tipico dei tifosi. E non penso sia un motivo valido per annullare una conferenza stampa, probabilmente è stato solo un pretesto".