Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Juve, incantati da Max e CR7"

Questo il commento di Ivan Zazzaroni sulle pagine del Corriere dello Sport di questa mattina sulla vittoria della Juventus contro l'Atletico Madrid all'Allianz Stadium che è valsa il passaggio ai quarti di finale di Champions League: "Non so da chi cominciare. Se da Ronaldo o da Allegri. Se da quello che l’ha risolta o da quello che gliel'ha incartata. Scelgo Max. La sua Juve ha organizzato e completato uno spettacolo esaltante, lampeggiante e corale - la perfezione dal primo all'ultimo minuto -, una partita-assedio nella quale lui ha dato il meglio di sé indovinando tutto: dall'impiego per oltre un’ora di Spinazzola che aveva visto assai bene con l’Udinese all'arretramento di Can, dalla fiducia concessa allo strabordante Bernardeschi al doppio play in uscita: lo stesso Can e il solito Pjanic. Impressionanti la condizione fisica e la determinazione. l cholismo ha toppato nel preciso momento in cui la Juve ha deciso di esprimere un calcio di caratura internazionale. Poi c'è Ronaldo, il Mostro. Pochi palloni realmente giocabili, tutti i gol necessari in una serata storica, indimenticabile anche per chi come lui di serate storiche ne ha vissute parecchie".