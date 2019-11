Zdenek Fonseca a chi? Roma che numeri in trasferta, via allo Smalling act

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono bastati novanta minuti, tra l’altro i primi della stagione contro il Genoa, a far nascere il paragone tra il gioco di Fonseca e quello di Zeman. A far discutere era la fragilità difensiva della Roma. Ora la musica sembra cambiata. Dopo dieci giornate di campionato, la retroguardia giallorossa è la meno battuta di Serie A in trasferta. Due sono i gol subiti in 5 partite, uno in meno della Juventus prima. Numeri ai quali si aggiungono anche i tre clean sheet stagionali arrivati tutti lontano dall’Olimpico. Con l’Udinese l’ultimo e per giunta in dieci uomini per l’espulsione di Fazio dopo 32 minuti di gioco. Due sono i fattori che più di altri hanno inciso verso questa inversione del trend: l’inserimento di Smalling nella formazione ufficiale e lo spostamento in mediana di Mancini che ha dato più libertà e sicurezza anche a Veretout.

MISSIONE INGLESE - Per il centrale ex Manchester United è iniziata la missione per trattenerlo a Trigoria. Il difensore inglese è arrivato a Roma in prestito secco, ma Petrachi ha già iniziato a lavorare su un eventuale riscatto. “Tutto può succedere” ha detto Smalling dalla pancia della Dacia Arena. Il diesse giallorosso, invece, mantiene un profilo basso e passa la palla proprio al giocatore: “Molto dipenderà dalla sua volontà”. Quello che è certo è che i giallorossi hanno già incontrato il suo agente a Trigoria la settimana scorsa e prima dell’Udinese ci sarebbe stato già una chiacchierata tra i due club. Dal Manchester United chiedono 20 milioni, nella Capitale puntano ad abbassare un po’ la richiesta, ma filtra comunque ottimismo e la prossima settimana potrebbe addirittura già essere decisiva.