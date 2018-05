Zekhnini: "Lotterò col Rosenborg per riprendermi la Fiorentina"

© foto di Giacomo Morini

Rafik Zekhnini, attaccante passato dalla Fiorentina al Rosenborg in prestito ad aprile, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Firenzeviola.it: "Sono felicissimo di essere tornato a casa. La Norvegia è una bellissima nazione, il mio Paese. Conosco tante persone e qui conservo tanti amici, oltre alla mia famiglia, della quale ho sentito in questi mesi la mancanza e che adesso ritrovo più vicina. È stata una decisione presa di comune accordo con il mio agente e la Fiorentina. Pensiamo che sia stata la soluzione migliore per permettermi di crescere e di giocare".

Dopo questi mesi in prestito, Zekhnini tornerà a Firenze. Questo il suo pensiero: "Farò il mio meglio per mostrare a mister Pioli e alla Fiorentina che io sono pronto a giocarmi le mie carte, quando farò ritorno. Lotterò ogni giorno con la maglia del Rosenborg per riprendermi la Fiorentina”.