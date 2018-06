Zeman: "36 Scudetti Juve? Non s'è resa conto di quanto accaduto"

© foto di Federico Gaetano

"La Juve mostra 36 Scudetti? Non si rendono conto di quello che è successo". Così Zdenek Zeman, allenatore, nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss. "Il Napoli ha giocato un gran calcio, peccato non sia riuscito a vincere. Scudetto? Simpatizzo Napoli, anche perché lì c’è Insigne che ho avuto con me. Sarri al Chelsea? Da un lato dispiace che vada ad allenare fuori dall’Italia, ma è bello che sia tornato Ancelotti. È un grande allenatore, ma molto dipenderà da cosa farà il Napoli sul mercato".