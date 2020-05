Zeman: "Chiellini odia l'Inter? Forse perché è la squadra contro cui ha perso di più"

vedi letture

Ospite oggi della trasmissione "Un giorno da pecora", il tecnico boemo Znedek Zeman ha parlato così delle frasi di Chiellini che hanno destato scalpore negli ultimi giorni, specie sull'odio per l'Inter: "Non ho letto nulla, non so di che si tratta, penso soltanto che 'odiare' è una brutta parola da usare per il calcio. Forse l'ha detto perché l'Inter è la squadra contro cui ha perso di più, non lo so, non conosco le statistiche a riguardo, né le motivazioni".