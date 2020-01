© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lunga intervista a Zdenek Zeman sulle pagine odierne del Corriere dello Sport. L'esperto allenatore ha commentato i temi più attuali del campionato e del calciomercato italiano, a partire dal ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic: "Sono curioso di vederlo, perché ha un’età e lo dico con assoluto rispetto. Il fisico è imponente, il talento non si discute, ma viaggia sui 38 anni ed è un dettaglio che non si può ignorare. Poi i grandi ritorni, al Milan, non hanno mai contribuito a clamorosi rilanci", le parole assai scettiche del boemo.

Non è mancata, poi, una battuta sullo Scudetto e sulla Juventus: "Per me vincerà la Juventus, a meno che non accadano incidenti di percorso straordinari. Ma ha una qualità dell’organico inarrivabile, basta leggere i nomi dei titolari e anche quelli delle cosiddette riserve".