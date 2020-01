© foto di Federico Gaetano

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex allenatore giallorosso Zdenek Zeman è tornato a parlare del suo pupillo Francesco Totti, criticando il suo addio forzato al calcio: "Io uno come lui lo avrei conservato in una teca e comunque avrei provato ad allungargli la carriera, facendogli giocare qualche partita in più. Perché un Totti nasce assai raramente, non so quanto dovremo ancora aspettare per vederne uno che possa somigliargli. Ma la sua figura aiuterebbe sempre il calcio, anche fuori dal campo. Qualsiasi cosa egli faccia. Lo confermo anche ora: Totti mi manca".